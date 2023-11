حزب‌الله طی بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان ما با موشک زمین به هوا، یک پهپاد اسرائیلی را در حریم هوایی روستاهای «المالکیه» و «هونین» در مرز جنوبی لبنان سرنگون کردند.

سناریوی مقاومت فلسطین، «امنیت در برابر امنیت» است/ ورود زمینی اسرائیل به غزه مساوی با تحمیل هزینه سنگین به نتانیاهو خواهد بودتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردواشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: مقاومت لبنان یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی را سرنگون کردآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پیام هشدار آمیز حزب‌الله برای رژیم صهیونیستی + فیلمحزب‌الله لبنان با انتشار ویدئویی پیام هشدار آمیزی را برای رژیم صهیونیستی ارسال و بر آمادگی کامل خود برای پاسخ به جنایات این رژیم تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ اعلام جنگ نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستیفیلم کامل بیانیه تصویری اعلام جنگ سخنگوی نیروهای مسلح یمن به رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: اذعان ارتش صهیونیستی به هلاکت ۹ نظامی در شمال غزهارتش رژیم صهیونیستی هلاکت تعدادی از نظامیان صهیونیست در غزه را تایید کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمله پهپادی القسام به پایگاه صهیونیستیگردان‌های قسام (شاخه نظامی حماس) عصر امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که پایگاه نظامی «مارس» ارتش رژیم صهیونیستی را با پهپاد انتحاری «زواری» هدف قرار داده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انصارالله یمن: عملیات گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی انجام دادیمسخنگوی انصارالله یمن ضمن تایید حملات علیه رژیم صهیونیستی گفت که در سومین عملیات علیه رژیم صهیونیستی از موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد استفاده شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕