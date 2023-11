حریف شهرداری گرگان در بسکتبال غرب آسیا تغییر کرد

از نکات قابل توجه دیگر هم می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با وجود قرعه کشی‌ انجام شده در ماه‌های گذشته، اکنون تیم ساجس لبنان جایگزین تیم دیناموکلاب لبنان شده تا یکی از همگروه‌های شهرداری گرگان تغییر کند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان، تنها نماینده ایران در رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا است.

مرحله نخست سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا به صورت دو لیگ منطقه‌ای برگزار می‌شود که به این ترتیب، شاگردان مصطفی هاشمی در گروه A لیگ منطقه‌ای غرب آسیا با تیم‌های النفت عراق، الاتحاد اهلی حلب و ساجس لبنان همگروه‌اند. در گروه B این لیگ نیز الریاضی لبنان، الاهلی امان، الوحده سوریه و ارتدوکس بیت ساحور فلسطین حضور دارند.

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبریافشاریان: نکونام و سایر مربیان اجازه دهند کارمان را انجام دهیم/ انتخاب بهاروند قانونی بود

تغییر حریف شهرداری گرگان در بسکتبال غرب آسیا/ اعلام تاریخ آغاز مسابقاتیکی از رقبای تیم بسکتبال شهرداری گرگان در سوپر لیگ غرب آسیا تغییر کرد.

مصطفی هاشمی: مدعی قهرمانی هستیم/ سینا واحدی رشد کرده استسرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه شاگردانش مدعی قهرمانی هستند، گفت: سینا واحدی یک استعداد است و امسال در بعد دفاعی رشد کرده است.

پنتاگون: ۳۰۰ سرباز دیگر به خاورمیانه اعزام می‌کنیمسخنگوی پنتاگون اعلام کرد که آمریکا ۳۰۰ سرباز دیگر را به غرب آسیا اعزام خواهد کرد.

آمریکا ۳۰۰ نیروی دیگر به غرب آسیا می‌فرستدسخنگوی پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده ۳۰۰ نیروی دیگر به غرب آسیا عزام می‌کند تا پشتیبان نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه باشند.

گام بزرگ شهرداری تهران و وزارت نیرو برای استفاده مفید از پساب‌های شهریمعاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به نقش پررنگ کمیته‌های راهبری در اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های بین‌سازمانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مشترک شهرداری تهران و وزارت نیرو تأکید کرد.

هفته دوم لیگ برتر بسکتبال/ اولین پیروزی نماینده شیراز رقم خوردنماینده شیراز در لیگ برتر بسکتبال کشور، به اولین پیروزی خود در این مسابقات دست یافت.

