رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: از ترک فعل‌ها و تبعیض‌ها، بی تدبیری‌ها، وجود فساد و کم کاری‌ها گله می‌شود. ما از چه کسی گله می‌کنیم؟ محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسئولان استان همه اینجا جمع شده‌اند، شما هم مسئول بوده‌اید و ممکن است بگوییم قبلی‌ها ترک فعل کرده‌اند، ما باید به نحوی عمل کنیم که بعدی‌ها همین حرف را درباره ما نزنند. باید با همفکری و همدلی مشکلات را حل کنیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر سخنانش گفت: برخی از خواسته‌های شما، مستقیما مربوط به دستگاه قضا می‌شود که همه تلاش خود را برای حل آن مشکلات خواهیم داشت و اگر رفع نشد شفاف می‌گویم که هر چه تلاش کردیم رفع نشد.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی خواسته‌ها در حوزه قوه قضائیه نیست که مربوط به مجلس و دولت است و باز به حق توقع دارید و در جلساتی که با این دو قوه داریم، مطرح می‌کنیم و برخی مشکلات را مجلس یا دولت به تنهایی نمی‌توانند حل کنند که باید در جلسات سران قوا مطرح شود. اما نباید هر چیزی را از مجرای غیر از خودش انجام دهید زیرا ممکن است اختلالاتی در نظام ایجاد کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: استان کرمان مدیران بسیار توانا، خلاق و با استقامتی دارد و ممکن است تعداد آنها زیاد نباشد اما حاج قاسم سلیمانی از کرمان بود و آوازه و آثار عملش در جهان است و ایشان فقط یک فرد نظامی نبود بلکه فردی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... بود.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که با همفکری و همدلی تصمیماتی در راستای رفع مشکلات استان اتخاذ کنید، اظهار کرد: اولویت‌های استان و راهکار حل آن را مشخص و سپس در وزارتخانه‌ها پیگیری کنید. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اگر قوه قضائیه را کمک کنید، به اقتصاد و درآمد بیشتر دولت کمک می‌کند و دستگاه قضا در امکانات و ساختمان و ... در برخی شهرها و بخش‌های استان کمبود دارد و نیاز است سایر دستگاه‌ها به دستگاه قضا کمک کنند و کمک به ما، کمک به استان است.

