لطف دیدارهای دانش‌آموزی و دانشجویی در این است که برخلاف دیدارهای با مسئولان خودمانی‌تر است و صمیمانه‌تر است؛ ناگهان از هرگوشه‌ دانش‌آموزی فریاد شعاری سر می‌دهد و بقیه همراهی می‌کنند؛ بازار شعارهای محلی هم داغ است و تا یک نفر می‌گوید، همشهری‌ها برایش کم نمی‌گذارند، در همین حال و هوا ناگهان فریادی بلند می‌شود:"الله اکبر، الموت لآمریکا، الموت لأسرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر للإسلام".

از این رو هرکس با چفیه یا نمادی از فلسطین به حسینیه آمده است. چند نفر هم با ماژیک اسامی شهدای کودک در غزه را روی دست‌های می‌نویسند؛ دانش‌آموزان و دانشجویانی که عطش دیده شدن در قاب دوربین را دارند هم از کف دست تا بازوان را شعارنویسی کردند.

سرودی که متن آن در بین جمعیت پخش شده بود، این ترجیع‌بند را دارد"الله أکبر الله أکبر... نحن أبناء الحیدر الله أکبر الله أکبر.. جئنا من فتح الخیبر!" سخنران دوم اما قدری متفاوت است؛ مجری «عباده عزت امین» دانشجوی فلسطینی محصل در ایران را صدا می‌زند تا پشت تریبون بیاید؛ صحنه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم قدس اشغالی و غزه از جلوی چشمانم عبور می‌کند و عزت امین همچون تندیسی از مظلومیت ظاهر می‌شود.

آقا از قدرت تحلیل سخن گفتند؛ اینکه شما جوان‌ها باید درباره انقلاب، دفاع مقدس و حوادث دهه شصت و برخی وادادگی‌ها در دهه هفتاد و اتفاقات دهه هشتاد و نود شمسی تحلیل داشته باشید. کمتر جایی از دنیا هست که رهبر جامعه جوان‌ها را به قدرت تحلیل و تفکر دعوت کند و از دانش‌آموزان و دانشجویان بخواهد که تاریخ را حلّاجی کنند.

اشاره رهبر انقلاب احتمالاً به مطلب 5 روز قبل روزنامه تایمز به نقل از پلیس لندن است این ادعای عجیب را مطرح کرده بود.

