جهش تولید کشت ۷ محصول در دیمزارهای گیلان

وی افزود: کشت دیم ظرفیتی است که پیش از این کمتر به آن توجه شده بود و با توجه به شرایط سخت کشور و جنگ اقتصادی که دشمنان به ملت ایران تحمیل کرده‌اند باید از کشاورزان به عنوان وفاداران به نظام که همواره در عرصه تولید حضور دارند و به وظیفه خودشان عمل می کنند، یاد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان به پشتیبانی همیشگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: ایران یکی از کشورهای قدرتمند در زراعت و دامپروری با پتانسیل بالا بوده و می‌توانیم با جهش تولید در دیمزارها به افزایش تولید کمک کرده و زنجیره ارزش غذایی و افزایش بهره‌وری را کامل کنیم.

محمدی با بیان اینکه چهار شهرستان رودسر، تالش، رودبار و سیاهکل با ۵۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت برای اولین بار در این طرح شرکت می‌کنند، ادامه داد: هدف این طرح با تامین امنیت غذایی از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و بهره‌وری و ایجاد اشتغال و ماندگاری روستاییان در روستاهاست.

وی با اشاره به سردمداری گیلان در بحث کشت گیاهان دارویی در کشور، یادآور شد: ۱۰۰۰ هکتار از اراضی دیمزار گیلان زیر کشت گل گاوزبان است و انتظار می‌رود با توجه به این بخش و اجرای این طرح رونق و تحول را شاهد باشیم.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: کشت گندم، جو، نخود، عدس، دانه های روغنی و گیاهان دارویی و علوفه ای در این طرح در چهار شهرستان اجرا خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستانمدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان گفت: طرح جهش تولید در ۳۷۰ هزار هکتار از دیم‌زارهای استان در سال زراعی جاری با نظارت و حمایت‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همکاری سازمان جهاد کشاورزی آغاز شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شرکت نیوساد به چرخه تولید برگشترئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی، گفت: در این راستا، شرکت نیوساد به چرخه تولید برگشت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: محصولات دانش بنیان در راستای زنجیره ارزش باشداستاندار گیلان گفت: آماده واگذاری مکان‌های مناسب و مورد نیاز جهت فعالیت مرتبط شرکت‌های دانش بنیان هستیم تا تولید محصولات در راستای زنجیره ارزش داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت از ۲۷ استاد فعال در تولید محصول فناورانه/اجرای ۳۶ پروژه تبادل فناوریدبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو با اشاره به دستاوردهای ۶ ماهه اول سال جاری، گفت: در این مدت ۲۷ عنوان برنامه توسعه فناوری میان شرکت‌های صنعتی و دانش‌بنیان از مسیر توسعه فناوری تعریف شد و حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار خدمات آزمایشگاهی نانو با همکاری شبکه راهبردی آزمایشگاهی فعال کردیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ژاپن به یاری تویوتا آمدتولید تویوتا در سپتامبر با تولید قوی‌تر ژاپن افزایش یافت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشت پاییزه گندم در خرمشهر آغاز شدمدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از آغاز کشت پاییزه گندم در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕