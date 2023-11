وی با بیان اینکه در دین ما نجات جان یک انسان، یک فضیلت بسیار بزرگ است، گفت: این اقدامی‌ است که نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر روزانه به بهترین شکل انجام می‌دهند. عملکرد هلال احمر معطوف به این حوزه نیست و علاوه بر پوشش امدادی سوانح و حوادث، در حوزه‌های دیگر نیز فعالانه عمل کرده است. این کارنامه درخشان نتیجه عملکرد جهادی جمعیت هلال احمر است که بی‌درنگ در خدمت مردم و نظام است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد:‌ هلال احمر یک جمعیت بی طرف بین‌المللی است که همواره در جنگ‌ها و سختی‌ها پای کار بوده است اما این جایگاه انسانی هلال احمر و صلیب سرخ از سوی برخی نادیده گرفته می‌شود. همانطور که شاهد هستیم در غزه، اسرائیل به شکل وحشیانه به امدادگران حمله می‌کند. افکار عمومی جهان بیدار است و این صحنه‌ها را مشاهده می‌کند. جهان امروز شاهد کودک‌کشی و ظلم بی‌سابقه رژیم صهیونیستی است. ظلمی‌که در اوج خود قرار گرفته و حتی اجازه نمی‌دهند تا امدادگران و کادر درمان به مجروحین کمک کنند.

جلالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه عنصر داوطلب بودن در میان نیروهای هلال احمر یک موضوع ارزشمند است، گفت: نیروهای این جمعیت نشان داده‌اند به یک باور رسیده‌اند که در این عرصه به صورت فعال حاضرند. نکته قابل توجه این است که این نیروی داوطلب به خوبی سازماندهی شده و این امید را ایجاد کرده که در حوادث احتمالی می‌توان یک پاسخگویی مناسب داشت. امروز باید آموزش و مهارت به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مقوله مهم دیگر تجهیز مراکز هلال احمر است که کمک می‌کند تا مهارت‌ها به شکل مناسب به کار گرفته شود. ضلع تکمیل کننده این موضوعات آمادگی ذهنی، روحی، فردی، گروهی و بدنی است. کار گروهی و تیمی یک اصل اساسی در این زمینه است که باید در این حوزه تمرینات به صورت منظم برگزار شود. تداوم تمرینات و مانورها در این عرصه می‌تواند گره‌گشا باشد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. امداد و نجات نمونه‌ای مهم از خدمت به مردم است و دقیقا به همین علت باید به بهترین شکل آماده بود تا به مردم خدمت کرد.

