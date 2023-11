جنگ غزه دریای مدیترانه را شلوغ کرد؛ تجمع ناوهای ناتو از بیم جنگ

گفتنی است جنگ اسرائیل علیه غزه به دلیل جنایات بی‌شمار ارتش اسرائیل علیه این منطقه محاصره‌شده و واکنش ملت‌های منطقه و نیز احتمال اقدامات محور مقاومت به این جنایات همچنان ظرفیت تبدیل شدن به جنگ منطقه‌ای را دارد.

