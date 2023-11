جنگ اسراییل-غزه؛ دیروز در جبالیا چه گذشت؟

تیم «راستی‌آزمایی» بی‌بی‌سی محل انفجار را در منطقه‌ای در داخل اردوگاه پناهندگان جبالیا تعیین می‌کند، که از ساختمان‌های مسکونی بسیاری تشکیل شده است، که قبل از شروع جنگ محل سکونت ۱۱۶ هزار نفر بود. ارتش اسرائیل بعدا این حمله را تایید کرد و گفت که یک فرمانده ارشد حماس به نام ابراهیم بیاری کشته شده است، و اینکه زیرساخت‌های تروریستی را هدف قرار داده است که در زیرزمینی، زیر ساختمان‌های فروریخته قرار داشتند.

ارتش اسرائیل گفت که «شمار زیادی از تروریست‌ها کشته شدند» و حماس را به استفاده عمدی از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» متهم کرد. حماس حضور هر فرماندهی در آنجا را تکذیب کرد.رسانه رسمی ارتش اسرائیل گفت که فیلم آنها از صحنه نشان می‌دهد که حداقل ۴۷ جسد از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند. یک پزشک ارشد در بیمارستان اندونزیایی در نزدیکی محل به بی‌بی‌سی گفت که ۱۲۰ کشته به این بیمارستان رسیده است که اکثر آنها زن و کودک بوده‌اند.

بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل آمار کشته‌شدگان را تایید کند. ارتش اسرائیل گفته است که در حال بررسی «گزارش‌های مربوط به خسارات جانبی و تلفات غیرنظامی» است.ارتش اسرائیل همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای زمینی‌اش حدود ۵۰ شبه‌نظامی حماس را طی عملیاتی برای استقرار یک پایگاه نظامی در غرب جبالیا، که مرکز آموزش حمله ۷ اکتبر به اسرائیل بود، کشتند.

تیم «راستی‌آزمایی» بی‌بی‌سی این منطقه را جایی در بیش از ۲ کیلومتری شمال غرب اردوگاه جبالیا، که مورد حمله هوایی قرار گرفت، تعیین کرده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: فیلم/صهیونیست‌ها دوباره جبالیا را بمباران کردندرژیم صهیونیستی در تکرار جنایت دیروز، منطقهٔ مسکونیِ الفلوجا در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد و چندین فلسطینی را به شهادت رساند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: رئیسی: بمباران جبالیا لکه ننگ دیگری در فهرست جنایات صهیونیست‌ها استرئیس جمهور ایران تاکید کرد که بمباران اردوگاه جبالیا در غزه لکه ننگ دیگری در فهرست جنایات اسرائیل و حامیان آن است. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویری از برخی شهدای حمله مرگبار اسرائیل به خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیاالجزیره تصاویری از برخی شهدای حمله مرگبار اسرائیل به خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیا در شمال غزه را منتشر کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: 400 کشته و مجروح در حمله فاجعه‌بار اسرائیل به اردوگاه جبالیارسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.به گزارش تلویزی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توجیهات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی برای حمله به اردوگاه جبالیاسخنگو ارتش رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با خبرنگار سی‌ان‌ان اعتراف کرد که این رژیم مسئول بمباران اردوگاه «جبالیا» در شمال نوار غزه بوده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕