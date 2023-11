جنگ غزه بهای سنگینی دارد اما ضروری است

خبرگزاری شهاب به نقل از منابع عبری‌زبان نوشت که ارتش اسرائیل هلاکت چهار نظامی دیگر را نیز اعلام کرده است که با آمار پیشین که ۱۴ نفر ذکر شده بود، تاکنون ۱۸ نظامی به هلاکت رسیده‌اند. این آمار در حالی است که «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام شب گذشته گفت که آمار هلاکت نظامیان صهیونیست بسیار بیش از این‌هاست و ارتش اشغالگر دست به سانسور می‌زند.

همزمان گروه مقاومت عزالدین القسام اعلام کرد که به همراه رزمندگان سرایا السلام (شاخه نظامی جهاد اسلامی) حمله گسترده‌ای علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال غرب و جنوب غزه انجام داده‌اند. عزالدین القسام گفته است که در منطقه «العطاطره» در شمال غرب بیت لاهیا در غزه درگیری‌ها جریان دارد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: گالانت: بهای گزافی در غزه پرداخت کردیموزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه مدعی شد که این رژیم به دستاوردهای «حائزاهمیتی» در غزه دست یافته است اما اذعان کرد که این رژیم برای آن درحال پرداخت «بهایی گراف» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: بورس کشورهای همسایه هم مانند ایران از زمان شروع جنگ غزه رنگ خون گرفته‌اند؟روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس کشورهای همسایه از زمان شروع جنگ غزه پرداخته است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آمریکا: مسکو از جنگ غزه سوءاستفاده می‌کندوزیر خارجه آمریکا مدعی شد که روسیه سعی دارد از جنگ غزه استفاده کند تا ضمن منحرف کردن تمرکز جهانیان از جنگ اوکراین، به دشمنان غرب نزدیک‌تر شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: نبرد سنگین در شمال غرب غزه/ چند تانک اسراییلی شکار شدمنابع خبری از نبرد سنگینی خبر دادند که در شمال غرب غزه میان رزمندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیست جریان دارد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕