وی با اشاره به فعالیت کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در لرستان، افزود: با توجه به آرامش موجود در بازار مسکن به دنبال کنترل قیمت‌های رهن و اجاره منازل مسکونی هستیم و برای تثبیت این موضوع کارگروه، نظارت خود را بر فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک انجام می‌دهد.

شاه‌کرمی تصریح کرد: تاکنون از ۲۲۵۰ بنگاه مشاور املاک لرستان بازدید شده که ۸۱ بنگاه به دلیل تخلف، نداشتن مجوز و گران‌فروشی پلمب و برای آن‌ها تشکیل پرونده داده شده است. سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات نظارت جدی بر بازار مسکن را در دستور کار دارد، تاکید کرد: مشاورانی که در بحث رهن و اجاره قانون را رعایت نکنند، قطعاً با آن‌ها برخورد می‌شود.

