وی با بیان اینکه تابستان گذشته ۱۵ بار رکورد بار مصرف گیلان شکست و تعداد دمای بالای ۳۷ درجه ۵۴ روز بوده است، افزود: در حالیکه این عدد در سال گذشته ۲۱ روز بود و رکورد مصرف نشان دهنده جمعیت شناور استان‌های شمالی است که مزید برعلت شده است.

مهدی‌زاده از افزایش ۹ درصدی رشد مصرف در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد و یادآور شد: شبکه فشار ضعیف یکی از مهم‌ترین چالش‌های این استان است، زیرا تراکم خانه‌ها و روستاها در سه استان شمالی باعث شده شبکه بهره برداری به شدت بالا برود و در نتیجه سرقت برق نیز بیشتر صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیلان در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت توزیع برق این استان دارای ۲۰ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف است، افزود: از این نظر دومین استان بعد از تهران قرار داریم که این خود یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارها برای افزایش تاب‌آوری در مقابل مخاطرات مقاوم سازی و تبدیل شبکه‌های سیمی به خود نگهدار است، گفت: تاکنون ۳۶ درصد شبکه برق استان گیلان از سیمی به خودنگهدار تبدیل شده است که کافی نیست.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دستگیری عاملان نزاع و درگیری در خرم‌آبادفرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری ۳ عامل اصلی نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نصب ۲۶۵۰ دستگاه چراغ روشنایی در معابر اهوازمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از تعویض و نصب ۲۶۵۰ چراغ ال ای دی در راستای تامین روشنایی مطلوب در سطح معابر اصلی اهواز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ارتقای راندمان مصرف آب کشاورزی در خراسان شمالی تا ۴۶.۶ درصدرییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از ارتقای راندمان مصرف آب کشاورزی در این استان تا ۴۶.۶ درصد خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در ۲۰۰ روستای استان اردبیل طرح بهارستان اجرا شدمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: عملیات اصلاح و نوسازی شبکه برق رسانی در روستاهای استان با قدرت در حال اجرا می باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مصرف آب‌شرب تهران ۲برابر میانگین جهانی است/احصاء ۱۰ چالش اصلی پایتخت در حوزه آبرئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشست هم‌اندیشی پیرامون مدیریت آب کلان‌شهر تهران از سوی این سازمان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایمن سازی ۱۵ تقاطع در محورهای اصلی خراسان شمالیمدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: طی هفت ماه گذشته در راستای اصلاح و رفع نقاط پرتصادف، ۱۵ تقاطع در محورهای بزرگراهی و اصلی استان ایمن سازی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕