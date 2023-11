جلسه هماهنگی نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و کوبا برگزار شد

وی ضمن تاکید بر اهمیت این سفر با توجه به شرایط بین المللی اخیر، یادآور شد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه همواره از کمیسیون مشترک ایران و کوبا که متولی آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، از کمیسیون مشترک موفق یاد می‌کند.

وی ضمن تشریح برنامه سفر به کوبا، خاطرنشان کرد: شش سندی که از سوی دستگاه‌های مختلف پیشنهاد شده، شامل، برنامه عمل همکاری‌های بهداشتی بین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت کوبا، یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت خدمات عمومی، کار و حمایت‌های اجتماعی جمهوری کوبا در حوزه‌های کار و امنیت اجتماعی، یادداشت تفاهم همکاری بین تیپیکو و فارما کوبا، یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کوبا در زمینه همکاری‌های انرژی و معدن، یادداشت...

دکتر نیکنام در ادامه تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌های کمیسیون مشترک، برنامه‌هایی از جمله دیدار دکتر عین اللهی با وزیر بهداشت کوبا، معاون نخست وزیر کوبا و رییس جمهور کوبا در حاشیه این نشست برنامه ریزی شده است.

در ادامه، آلبرتو گونزالس، سفیر کوبا در تهران، ضمن ابراز تاسف از نسل کشی در فلسطین اشغالی، گفت: موضع دولت کوبا شبیه به موضع جمهوری اسلامی ایران بوده و ما این جنایات را شدیدا محکوم می‌کنیم. وی اظهار کرد: درحالی که قدرت‌های بزرگ در حال تحریف این نسل کشی هستند، ایران صدای مردم مظلوم فلسطین است.

وی با بیان اینکه سفارت کوبا در تهران کلیه هماهنگی‌های لازم برای برگزاری موفق نوزدهمین کمیسیون مشترک را انجام می‌دهد، عنوان کرد: همزمان با برگزاری کمیسیون مشترک، نمایشگاه کشور کوبا نیز برگزار خواهد شد که این یکی از فرصت‌های خوب برای آشنایی با ظرفیت‌های کشور کوباست.

