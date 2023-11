جزییات خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه سلامت

ناصحی در پاسخ به این پرسش که بیمه سلامت تا چه میزان خدمات روانشناسی را تحت پوشش قرار می دهد اظهار داشت: سهم پرداختی سازمان در بخش سرپایی جهت خدمات فوق، معادل 70 درصد تعرفه دولتی است، همچنین علاوه بر پوشش فوق در صورتیکه بیمه شدگان مشمول کاهش فرانشیز حمایتی و یا مزایای صندوق بیماری های خاص، صعب العلاج و نادر باشند به تناسب بیماری میزان پوشش هزینه خدمات توسط سازمان بیمه سلامت افزایش می یابد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در تشریح بیمه شدگان مشمول در بهره مندی از خدمات روانشناسی گفت: این اختلالات شامل اختلالات رشدی عصبی، کم توانی های ذهنی( خفیف، متوسط، شدید، عمیق، تاخیر رشدی، کم توان ذهنی نامعین و اختلال رشدی هوش)، اختلالات ارتباطی، طیف اختلال درخود ماندگی، اختلال کم توجهی، اختلال یادگیری اختصاصی، اختلالات حرکتی، اختلالات تیک و طیف اسکیزوفرنی هستند.

وی گفت: همچنین سایر اختلالات روان پریشانه، اختلالات دو قطبی، اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات وسواسی- جبری، اختلال استرس پس از سانحه، اختلالات تجزیه ای، اختلال علائم جسمی و اختلالات مرتبط، اختلالات تغذیه و خوردن، اختلالات دفعی و اختلالات خواب - بیداری هم مشمول دریافت خدمات در حوزه روانشناسی هستند.

به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، ناصحی ادامه داد: از سوی دیگر کژکاری های جنسی (اختلالات عملکرد جنسی) نارضایتی جنسیتی (اختلال هویت جنسی)، اختلالات کنترل تکانه، رفتارهای ایذایی سلوک، اختلالات اعتیادی و سوء مصرف مواد، اختلالات عصب شناختی، اختلالات شخصیت، اختلالات پارافیلیک و سایر اختلالات روانی جز بیماری هایی است که خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه به آنها تعلق می گیرد.

کاهش تاج‌پوشش گیاهی یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس به زیر ۱۰ درصد/ برای نجات زاگرس به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز استظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان به ۳۵ هزار نفر می‌رسد/ بعد از تکمیل ظرفیت به ۲۸ هزار سهمیه استخدامی نزدیک شدیم

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بیش از ۸۳ درصد جمعیت شهرستان پلدختر تحت پوشش بیمه سلامت قرار داردمدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: خدمات رسانی بیمه سلامت در سطح استان فراگیر است و در این راستا بیش از ۸۳ درصد شهرستان پلدختر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بیش از ۹۷ درصد شهرستان چگنی تحت پوشش بیمه سلامت استمدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: خدمات‌رسانی بیمه سلامت در شهرستان چگنی فراگیر است و در این راستا بیش از ۹۷ درصد این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فاضلی: تمام بخش‌های مربوط به سلامت روان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرندیکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت روان در کشور گفت: هر کدام از بخش‌های مربوط به سلامت روان اعم از مشاوره، درمان و بستری جزیی از فرآیند سلامت است و باید تحت پوشش و حمایت بیمه‌های درمانی قرار بگیرند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نیاز به تدوین نقشه راه برای سلامت روان جامعه داریمرئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به تأثیر مسائل سلامت روان در جامعه گفت: ما نیاز داریم که برای حوزه سلامت روان جامعه یک نقشه راه تدوین کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هر گونه تماس برای ارائه کارت هوشمند سلامت، کلاهبرداری استرئیس بیمه سلامت شهرستان نطنز گفت: هر گونه تماس و یا پیامک مبنی بر ارائه کارت هوشمند سلامت کلاهبرداری است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ضرورت ارائه کامل خدمات سلامت هوشمند از پنجره ملی خدمات دولتوزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت ارائه کامل خدمات «سلامت هوشمند» از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: باید شرایطی ایجاد کرد که برای مردم جز موضوع بیماری، چالش‌های دیگری در مراکز اداری بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ایجاد نشود و حلاوت استفاده از فناوری در دریافت کامل خدمات این بخش به مردم را شاهد باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕