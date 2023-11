وی گفت: آن دسته از مشمولان پذیرفته شده دانشگاه‌ها (ورودی بهمن ماه ۱۴۰۲) که دارای برگ آماده به خدمت هستند، باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) و ارائه برگ قبولی صادرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد، نسبت به ثبت درخواست تمدید تاریخ اعزام به خدمت خود تا بهمن ماه سال جاری اقدام کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: سایر مشمولان که برای اعزام به خدمت اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با ثبت درخواست معافیت تحصیلی و بدون نیاز به ثبت درخواست دیگری از معافیت تحصیلی برخوردار شوند. سردار مهری عنوان کرد: مشمولانی که نسبت به ثبت معافیت تحصیلی و ثبت نام قطعی در دانشگاه اقدام نکرده‌اند، شامل تسهیلات فوق نمی‌شوند و غیبت آنان قابل توجیه نخواهد بود.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: سرمربی جدید تیم ملی بوکس خارجی است؟رئیس فدراسیون بوکس ایران درباره خارجی بودن یا نبودن سرمربی جدید تیم ملی صحبت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات حذف شدبه گزارش ایلنا، پیگیری گمرک ایران درباره حل اختلاف درباره وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات به نتیجه رسید و با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت این مالیات ملغی شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: جزئیات جدید از قرارداد حمل‌ونقلی تهران و پکنبه گزارش شبکه شرق، شهردار تهران جزئیات جدید دستاوردهای سفر به چین و ورود واگن‌های چینی به پایتخت را تشریح کرد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: جزئیات جدید از پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوینرئیس کل دادگستری استان قزوین در رابطه با جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین توضیحاتی ارائه کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: جزئیات جدید از اعطای اعتبار ۵ میلیون تومانی خرید کالا به فرهنگیانبه گزارش شبکه شرق، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از اعطای خدمات اعتباری حداقل ۵ میلیون تومانی جهت خرید کالاهای مصرفی، غیرمصرفی و همچنین کالاهای اساسی به فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: اینفوگرافی| خدمت نظام وظیفه در کشورهای جهانسازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد خدمت دوره ضرورت سربازی ۳ ماه کاهش یافته و حداکثر ۲۱ ماه محاسبه می‌شود. تا دو سال پیش سربازی ۲۴ ماهه بود. در بیشتر کشورهای جهان خدمت سربازی لغو یا حرفه‌ای شده اما در برخی دیگر هنوز رایج است. کره شمالی با بیشترین مدت سربازی به مدت ۱۰ سال، بیشترین زمان سربازی را دارد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕