جزئیات تولید خودرو در ۷ ماهه ۱۴۰۲/ تولید خودرو از اهداف عقب ماند

این میزان تیراژ با هدف گذاری ها فاصله دارد چراکه اگر قرار بود تا پایان سال ۱.۷ میلیون خودرو تولید شود باید ماهانه بالغ بر ۱۴۱ هزار دستگاه تولید می‌شد اما طبق آمار ماهانه میانگین ۸۰ تا ۸۱ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.

سایپا هم با تولید ۲۰۳ هزار و ۵۰۷ دستگاه در رده دوم بیشترین تولید خودرو قرار گرفته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، ۲۹ هزار و ۷۵۰ دستگاه سمند تولید شده که نسبت به هفت ماه مشابه پارسال بیانگر کاهش بیش از ۳۲ درصدی است.در این بازه زمانی ۱۲ هزار دستگاه رانا تولید شده که نسبت به هفت ماه سال گذشته کاهش حدود ۱۶ درصدی داشته است.

در هفت ماه امسال بیش از ۲۵ هزار دستگاه تارا تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.در هفت ماه امسال بالغ بر ۱۴۱ هزار دستگاه خانواده ایکس تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود پنج درصد کاهش یافته است.

همچنین تولید شاهین در سایپا طی هفت ماه امسال به حدود ۲۸ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با هفت ماه سال گذشته، تولید این خودرو حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: یکی از اهداف سفر به کرمان، کمک به رونق تولید استرئیس قوه قضائیه گفت: یکی از اهداف سفرم به استان کرمان برای رونق تولید است تا در جهت رفع موانع کسب و کار و افزایش تولید بتوانیم کمکی داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جلوگیری از خدشه‌دار شدن فرآیند تولید ایران خودرو از وظایف قوه قضاییه استحجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رییس کل دادگستری خراسان رضوی، به همراه جمعی از معاونان و مسوولان اداری استان از شرکت ایران خودرو خراسان بازدید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تولید ۵۵ هزار خودرو در ایران‌خودرو خراسان در ۶ ماه ابتدایی سالمدیرعامل شرکت ایران‌خودرو خراسان گفت: در ۶ ماه ابتدایی سال حدود ۵۵ هزار خودرو تولید شده که ارزش ریالی آن‌ها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است؛ امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۴۰ تا ۴۶ هزار میلیارد تومان برسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شوک کاهش فعالیت نفتی بر اقتصاد عربستانتولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، تحت تاثیر کاهش فعالیت نفتی، ۴.۵ درصد نزول کرد که بزرگترین کاهش از سال ۲۰۲۰ بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: رونمایی از ده‌ها خودروی جدید اسپرت و الکتریکی در جشنوارهٔ خودروی قطرنمایشگاه بین‌المللی خودروی ژنو از سال ۱۹۰۵ تاکنون تازه‌ترین‌های خودرو را به نمایش گذاشته است امسال برای نخستین بار در جایی بیرون از سوییس یعنی در قطر برگزار شد.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایران در جمع پنج کشور تولیدکننده کاتالیست روپک دنیارئیس مجتمع و معاون تولید پتروشیمی شازند گفت: کاتالیست روپک تنها در پنج کشور دنیا و در ایران نیز تنها در پتروشیمی شازند تولید می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕