مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: همکاران بنده در شرکت واحد پیش بینی های لازم برای حضور گسترده مردم در مراسم امسال را انجام داده اند و با قدرت تمام افتخار خدمات رسانی به مردم شریف تهران را در این مراسم خواهند داشت.

علیزاده در ادامه با بیان جزئیات خدمات رسانی این شرکت در مراسم روز ۱۳ آبان، گفت: ناوگان این شرکت برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در مراسم روز دانش آموز که روز شنبه در خیابان طالقانی (مقابل لانه جاسوسی سابق) برگزار می‌شود با تخصیص ناوگان ویژه نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی اقدام می کند.

وی ادامه داد: میدان امام حسین(ع)- میدان انقلاب اسلامی- میدان خراسان- پایانه شهید محلاتی- میدان سپاه- میدان راه آهن و میدان آزادی نقاطی هستند که ناوگان اتوبوسرانی شرکت کنندگان را به محل برگزاری مراسم انتقال می دهد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از اختلال در خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی در محدوده برگزاری مراسم هماهنگی لازم با پلیس راهور انجام شده است، گفت: شرکت‌کنندگان پس از پایان مراسم به مبادی و میادین اولیه، بازگردانده خواهند شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی، وی در پایان گفت: بر اساس تدابیر انجام شده کوچکترین خللی در خدمات رسانی شرکت واحد به مردم شریف تهران در سایر نقاط شهر نیز ایجاد نخواهد شد.

