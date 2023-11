جامعه جهانی در برابر کوچ اجباری مردم غزه بایستد

بر اساس این گزارش، وحیدی وزیر کشور عصر چهارشنبه (۱۰ آبان ۱۴۰۲) در نشست مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور که با حضور"لالینی ویراسامی" رئیس نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: حضور مسئولان سازمان بین‌المللی مهاجرت در این نشست یادآور یکی از مهمترین مشکلات امروزی منطقه یعنی آوارگان و مهاجران است. وحیدی با تاکید بر اینکه این مشکل براثر سیاست‌های غلط غربی‌ها ایجاد شده و بخشی زیادی از بار آن بر دوش جمهوری اسلامی ایران افتاده است، گفت: مهاجرت نزدیک به پنج میلیون نفر به ایران ناشی از سیاست‌های غلط و جنایت بار غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها است.

وی یادآور شد: امروز در غزه شاهد موج بی خانمانی و کشتار مردم بی دفاع و مظلوم هستیم و رژیم صهیونیستی حتی اعلام کرده که قصد کوچ اجباری مردم این منطقه را دارد که این یک حرکت ضد بشری است. وحیدی تاکید کرد: باید سیاست قوی‌تری در مقابله با مهاجرت‌های نامعقول که به خاطر سیاست‌های جنایت‌بار غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها و صهیونسیت‌ها رخ داده، اتخاذ شود.

لالینی ویراسامی رئیس نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در ایران نیز در این نشست که در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد، از مهمان نوازی جمهوری اسلامی در پذیرش مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. وی در سخنان خود خواستار افزایش نشست‌های کارشناسی برای برطرف کردن فشار ناشی از موج مهاجرت‌ها بر ایران شد.

