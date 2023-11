مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبان لازم است در زمان ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دارا باشند چرا که مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده شخص داوطلب است.

کریمیان یادآور شد: ثبت‌نام داوطلبان فقط زمانی تکمیل شده است که، در انتهای مراحل ثبت‌نام، شماره پرونده ۷رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت کرده و در پایان لازم است از صفحه ثبت نام نهایی پرینت تهیه کنند. مشاور رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: هرساله تعدادی از متقاضیان در درج معدل در زمان ثبت‌نام دقت لازم را ندارند و بعد از قبولی در دانشگاه، متاسفانه به دلیل مغایرت معدل، قبولی آن‌ها لغو می‌شود. لذا باید داوطلبان در درج معدل خود دقت کنند و حتی اگر ثبت‌نام آن‌ها توسط خودشان انجام نشده با مشاهده پرینت ثبت نام موارد درج شده در آن را به دقت بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

