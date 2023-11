ثبت حدود ۱۸ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی جنوب سیستان و بلوچستان

وی ادامه داد: از این میزان تردد، ۸۷ درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک و ۱۳ درصد وسایل نقلیه سنگین بوده است. یار محمدی عنوان کرد: پر تردد ترین محورهای حوزه جنوب استان به ترتیب محورهای ایرانشهر به بمپور و بالعکس، نیکشهر(سه راهی نیکشهر) و چابهار (منطقه آزاد چابهار) است.

این مقام مسئول یادآور شد: براساس اطلاعات ثبت شده از وسایل نقلیه جنوب سیستان و بلوچستان در سامانه های پلاک‌خوان سایر استان‌ها، بیشترین سهم مقاصد سفر خودروهای جنوب استان در این بازه زمانی به ترتیب استان های خراسان رضوی، کرمان و یزد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی میزان پاسخگویی کارشناسان مرکز به تماس های سامانه ۱۴۱ یادآور شد: پایگاه گویای اطلاع‌رسانی ۱۴۱ به طور ۲۴ ساعته با حضور کارشناسان مرکز، آماده پاسخگویی به مسافران و رانندگان است.

