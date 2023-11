ثبت شکستی دیگر برای نیان الکترونیک در لیگ برتر

شاگردان حامد صمدی در ۳ ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸ بازی را به تیم طبیعت واگذار کردند. نیان که تنها نماینده شرق کشور در سطح نخست والیبال ایران محسوب می‌شود، در هفته نخست با نتیجه ۳ بر ۲ در گرگان به پاس باخت و در هفته دوم در مشهد مقابل مس رفسنجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شده بود.

در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، چهارشنبه ۱۷ آبان ماه نیان باید به مصاف ایفاسرام اردکان برود.

