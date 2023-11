ثبت دومین رکورد تولید در روسیه

اس‌اندپی گلوبال در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش شدید سفارشات جدید در تولیدکنندگان روسی در ماه اکتبر کمک به رشد کلی بود. سرعت افزایش فروش جدید برای سومین ماه متوالی به بالاترین حد خود از مارس ۲۰۱۱ رسیده است.

مسکو در حال سرمایه‌گذاری هنگفتی در بخش تولید است. اس‌اندپی گلوبال عنوان کرد: «افزایش کل فروش به دلیل افزایش تقاضای داخلی بود، زیرا سفارش‌های صادراتی جدید تنها به صورت جزئی و با کمترین سرعت در توالی رشد سه ماهه فعلی افزایش یافتند».

طبق گزارش رویترز، روسیه همچنین با کمبود نیروی کار مقابله می‌کند و بیکاری کم سابقه ظرفیت تولید مسکو را محدود کرده است. اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد که فشار بر ظرفیت، شرکت‌ها را بر آن داشت تا تعداد نیروی کار خود را بیشتر افزایش دهند، زیرا اشتغال در آغاز سه ماهه چهارم رشد کرد. این نظرسنجی نشان داد که انتظارات برای تولید همچنان بالاست.

