تیم ملی بوکس در آستانه حیاتی دوباره

ویرانی‌های به جا مانده از زلزله فدراسیون قبلی از یک طرف و طولانی شدن دوره سرپرستی حسینی و به تعویق افتادن انتخابات فدراسیون بوکس از طرف دیگر، همه و همه باعث شد تا فدراسیون نتواند آنطور که باید روی تیم ملی تمرکز کند، نتیجه‌اش هم ناکامی بوکسورها در مسابقات اخیر مخصوصاً بازی‌های آسیایی بود.

درحالی که قبل از این شنیده می‌شد گزینه بعدی هدایت تیم ملی خارجی خواهد بود، حالا شنیده‌ها حاکی از آن است که فدراسیون با یک مربی درجه یک کوبایی برای هدایت تیم ملی بزرگسالان به توافق رسیده است، همچنین یک مربی خارجی دیگر هم برای هدایت تیم‌های پایه در راه است که تا روزهای آینده مشخص خواهد شد.

از طرفی برای رده‌های پایه هم در حال مذاکره هستیم و از بین 3 گزینه ازبک، روس و کوبایی یک نفر را انتخاب خواهیم کرد.» در حالی که به نظر می‌رسید تأمین هزینه‌های دلاری جذب مربی خارجی برای فدراسیون سخت باشد، رحمتی معتقد است فدراسیون از منابع خارجی برای این موضوع کمک می‌گیرد: «برای هزینه‌های این 2 مربی به بودجه فدراسیون دست نخواهیم زد. شرایط و هزینه‌ها از منبعی خارج از فدراسیون، تأمین خواهد شد و در این باره مشکلی نخواهیم داشت.»

فدراسیـــــــــــــــون در این زمینه تصمیم‌گیرنده خواهد بود و مربی‌های جوان ایرانی با یک تیر دو نشان زده و علاوه بر اینکه در کنار این مربیان کار خواهند کرد، آموزش‌های لازم را هم خواهند دید.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: سرمربی جدید تیم ملی بوکس خارجی است؟رئیس فدراسیون بوکس ایران درباره خارجی بودن یا نبودن سرمربی جدید تیم ملی صحبت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: قلعه‌نویی: یک روز می‌گویم چرا تیم امید نتیجه نگرفت/ نبی: نگران برزیل و انگلیس نیستیمسرمربی تیم ملی فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی نوجوانان صحبت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: قلعه‌نویی: یک روز می‌گویم چرا تیم امید نتیجه نگرفتسرمربی تیم ملی فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی نوجوانان صحبت کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انتظار مردم را برآورده کردیمعضو تیم ملی والیبال نشسته ایران با بیان اینکه انتظار مردم از تیم ملی والیبال نشسته در تمام مسابقات کسب عنوان قهرمانی است، گفت: در هانگژو انتظار مردم را برآورده کردیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پایان کار زنان فوتبالیست ایران در انتخابی المپیک با شکست از فیلیپینتیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست برابر فیلیپین به کارش در انتخابی المپیک پایان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: غیبت کرمانشاه در لیگ برتر بوکسدر حالی که تنها حدود یک ماه تا شروع رقابت‌های لیگ برتر بوکس باقی مانده، نامی از کرمانشاه در بین تیم های شرکت کننده در رقابت ها نیست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕