وی خدمت و کار برای چنین مردمی را برای دولت مایه افتخار دانست و افزود: امروز اگر چه شاهد افتتاح خط ریلی 151 کیلومتری همدان تا سنندج بودیم اما آنچه مورد بهره‌برداری قرار گرفت زمانی کاملا تکمیل خواهد شد که این خط به مرز باشماق و از آنجا به خطوط ریلی بین‌المللی متصل شده و مسیر ترانزیتی این منطقه کامل شود.

وی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران اجرای این پروژه عظیم و مهم اظهار داشت: تکمیل هر چه سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام باعث تسریع در رشد اقتصادی و به تبع آن قدرت‌آفرینی بیشتر برای کشور خواهد شد. یکی از موثرترین راه‌های توانمندسازی کشور و ساختن ایران قوی تکمیل زیرساخت‌های کشور در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و ناوگان حمل و نقل کشور در بخش‌های جاده‌ای،‌ ریلی، دریایی و هوایی است.

رئیس جمهور گفت: همچنین در زمینه تکمیل زیرساخت‌های استان در بخش آب، برق و گاز نیز گام‌های بلندی برداشته شده و گازرسانی به کردستان با وجود صعب‌العبور بودن بخش‌های زیادی از استان به سطحی رسیده که می‌توانیم تا چند ماه آینده کردستان را یکی از استان‌های سبز به لحاظ برخورداری از شبکه گاز بنامیم؛ تکمیل این زیرساخت‌هاست که باعث می‌شود تولید به عنوان رکن و اساس مقاوم کردن کشور در مقابل تکانه‌ها رشد کند.

