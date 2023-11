تکمیل طرح شهید پناهی در شهرستان سلسله ظرف یک ماه آینده

وی تصریح کرد: مدرسه سراب صندل با زیر بنای ۷۵ متر، مدرسه سراب شهناز با زیر بنای ۶۵ و اعتباری بالغ بر دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان افتتاح شد، همچنین مدرسه دو کلاسه کشورزه سفلی با مساحت ۷۵ مترمربع و اعتبار یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اینکه در شهرستان‌ سلسله ۹ پروژه در قالب طرح شهید پناهی در دستور کار قرار گرفت، افزود: تاکنون ۵ پروژه طرح شهید پناهی در شهرستان سلسله افتتاح و ۴ مدرسه دیگر که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بالای ۷۰ درصد است، ظرف یک ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

بهاروند خاطرنشان کرد: سلسله اولین شهرستانی است که طرح شهید پناهی در آن به‌طور کامل تا یک ماه دیگر انجام می‌شود. وی با بیان اینکه هدف‌گذاری ما تکمیل ۱۷۰ کلاس درس در مهرماه سال جاری بود، اظهار کرد: اما با کار جهادی همکاران و با توجه به اوج محرومیت ۱۷۰ کلاس درس را به ۲۸۲ کلاس یعنی ۶۶ درصد بیشتر از برنامه تعیین شده افزایش دادیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ۷۰ روستای شهرستان جازموریان ظرف دو ماه آینده سنددار می‌شودرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای اداری شهرستان جازموریان از سنددار شدن ۷۰ روستای این شهرستان ظرف دوماه آینده خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: ۷۰ روستای شهرستان جازموریان ظرف دو ماه آینده سنددار می‌شودبه گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای اداری شهرستان جازموریان استان کرمان اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد ظرف دو ماه آینده ۷۰ روستای شهرستان جازموریان سند دار می‌شوند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز بروجرد در تقویم نامگذاری شودامام‌جمعه بروجرد گفت: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز شهرستان در تقویم نامگذاری شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: امیر آشتیانی: بزودی از سامانه پدافندی بردبلندی رونمایی می‌کنیموزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رونمایی یک سامانه پدافندی بردبلند به نام «شهید علی‌وردی» در هفته‌های آینده خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مرگ یک کارگر در اثر انفجار در یک واحد صنعتی مهدیشهر +تصاویرسرپرست تیم اعزامی آتش‌نشانی شهرداری مهدیشهر از جان‌باختن یک کارگر در اثر انفجار در یک واحد صنعتی این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشف هروئین از معده یک قاچاقچی جوانفرمانده انتظامی شهرستان بردسکن از کشف هروئین از معده یک قاچاقچی جوان در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕