تکریم ارباب رجوع و توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی سرلوحه کار شهرداری یزد است

کشفی اهتمام به مناطق حاشیه این منطقه که بخشهایی از آن با شهر شاهدیه نیز هم مرز است را مورد اهتمام خواند و در بازدید از طرح اصلاح دسترسی‌ها به دانشگاه پیام نور و حوزه علمیه حضرت زینب(س) در حاشیه این منطقه، گفت: پیش‌بینی می‌شود برای سال‌های آینده در حریم شهر براساس زمینه‌های رشد شهر و کاربری‌های این منطقه که بیشتر جنبه آموزشی و فرهنگی دارد، حداقل ارتباطات و دسترسی جاده‌ای به همه دانشجویان فراهم شود.

به گفته وی، پیاده‌روسازی بلوار شهید عابدی به مساحت سه هزار متر مربع شامل عملیات تخریب موزاییک‌های فرسوده، رلاژ و تراکم بستر، شن‌ریزی و فرش موزائیک با اعتبار نزدیک به دو میلیارد توماندر دست اقدام است. به گفته وی، مخزن ایجاد شده در این معبر که ۱۲۰ متر مکعب ظرفیت دارد با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال شامل خاک‌برداری، اجرای فونداسیون، آرماتور بندی، نصب مخزن، لوله گذاری و تاسیسات فنی با پیشرفت ۳۰ درصد در حال اجراست و تا ۴۰ روز آینده اماده بهره برداری می‌شود.

مدیر شهرداری منطقه چهار یزد از اتمام فاز اول بازپیرایی این بوستان تا یک ماه آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که فاز دوم این بوستان نیز تا پایان سال بازپیرایی شود. وی گفت: امسال تلاش داریم با اقدامات صورت گرفته بتوانیم آب ناشی از بارندگی را که امسال متناوب خواهد بود به صورت مطلوبی مدریت کنیم، ضمن این که کوچه‌های با عرض شش متر که پارسال بیشترین سیلاب را داشتند نیز زیرسازی و برای کنترل رواناب‌ها به درخواست اهالی ساماندهی شده است.

