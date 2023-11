تکرار سیاست بانکی آمریکا

پیش از این فدرال رزرو این مورد را به اشتراک گذاشت که فعالیت اقتصادی در ایالات‌متحده در سه ماهه سوم با سرعت زیاد رشد کرده است. این بیانیه همچنین تاکید کرد: اگرچه افزایش‌های شغلی محدود است اما همچنان با نرخ بیکاری در سطوح پایین و تورم بالا قدرتمند باقی مانده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی آمریکا خاطرنشان کرد: با بررسی اطلاعات مختلف اقتصادی که در اختیار دارد، به ارزیابی اینکه آیا سیاست‌های پولی بیشتر در آینده می‌تواند ضروری باشد یا خیر، می‌پردازد.

