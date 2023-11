وی خاطرنشان کرد: داربست‌های مهندسی بافت با تقلید بافت طبیعی بدن، ساختار سه‌بعدی محیطی برای رشد و تمایز سلول‌های بنیادی ایجاد می‌کنند. تا به امروز داربست‌های مختلفی از مواد سنتتیک و بیولوژیک بدن ساخته شده است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. در این میان استفاده همزمان مواد بیولوژیک و سنتتیک در کنار هم می‌تواند معایب هر کدام از داربست‎‌ها را پوشش داده و یک داربست با قابلیت جدید و کاربردهای گسترده‌تری را ایجاد کنند که روند ترمیم بافتی را بهبود بخشد.

مجری طرح با بیان این که زخم‌پوش طراحی شده علاوه بر شفافیت، از زیست‌سازگاری و استحکام بالا برخوردار بوده و نسبت به اکسیژن نیز نفوذپذیر است، ادامه داد: این زخم پوش فوق نازک نخستین بار است که در این حوزه طراحی و ساخته می‌شود. روش کوتینگ مورد استفاده برای ساخت این داربست دولایه نیز ابداعی است که سبب شده یک داربست منسجم و با ضخامت پایین، اما با استحکام بالا ساخته شود که در مهندسی بافت‌های نرم مورد استفاده قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، قلی‌پور ملک‌آبادی با بیان این‌که این پروژه زیر نظر من و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های بیوتکنولوژی پزشکی و علوم سلولی کاربردی در مرحله پایانی اجرایی قرار دارد، گفت: مراحل آزمایش‌های برون تنی و حیوانی از این پروژه به اتمام رسیده است و در مرحله آنالیز نتایج و نگارش مقاله قرار دارد.

وی با اشاره به کارایی این زخم‌پوش، یادآور شد: حضور سیلیکون با این روش بر روی پرده آمنیوتیک که بتواند اکسیژن را از خود عبور دهد و همچنین به زخم پوش قابلیت بخیه شدن و افزایش خواص مکانیکی دهد، بسیار می‌تواند در کاربرد این زخم پوش برای درمان زخم‌های مختلف پوستی، به‌خصوص در نواحی از بدن که تحرک بیشتری دارد، به عنوان مثال زانو یا آرنج تاثیر مثبت داشته باشد. امید است با ادامه این مطالعه و انجام مطالعات بالینی، برای اخذ تاییدیه تولید این محصول به‌زودی اقدام شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: افشاگری وزارت امور داخلی فلسطین از طرح اشغالگران برای تقسیم غزهسخنگوی وزارت امور داخلی دولت فلسطین در غزه، از طرح ارتش رژیم صهیونیستی برای جدا کردن دو بخش شمالی و جنوبی این منطقه تحت‌محاصره پرده برداشت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یکی از اهداف سفر به کرمان، کمک به رونق تولید استرئیس قوه قضائیه گفت: یکی از اهداف سفرم به استان کرمان برای رونق تولید است تا در جهت رفع موانع کسب و کار و افزایش تولید بتوانیم کمکی داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دردسرهای تولیدکنندگان از قطع انرژی تا نبود تسهیلات'مهار تورم و رشد تولید' شعاری است که امسال به آن مزین شده و بسیاری از کارشناسان بر این امر معتقد هستند که برای مهار تورم هیچ راهی جز افزایش تولید نیست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: رهبر عرب‌های اسرائیلی در پارلمان: از این فرصت تاریخی برای تشکیل دو کشور مستقل استفاده کنیدرهبر عرب‌های اسرائیلی در پارلمان: از این فرصت تاریخی برای تشکیل دو کشور مستقل استفاده کنید

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای فارساستاندار فارس با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تلاش زیادی برای آماده ساختن محیط های سینمایی شده است، از تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کاهش رشد اقتصادی با تقسیم جهان به دو بلوک تجاریسازمان تجارت جهانی هشدار داد که اگر جهان به دو بلوک تجاری تقسیم شود، اقتصاد جهانی ممکن است پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕