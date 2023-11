وی در ادامه گفت: با توجه به اعلام آژانس انرژی بین المللی تجدید پذیر قیمت تمام شده واقعی برق از منابع انرژیهای تجدیدپذیر بسیار پایین تر از برق فسیلی است و به همین دلیل بالا بردن ظرفیت نیروگاههای تجدید پذیر بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

محمدنژاد با اشاره به اینکه نیروگاههای تجدید پذیرهیچگونه نیازی به منابع آبی ندارند، اظهار کرد: اگر صاحبان صنایع بر پشت بام سوله های تولیدی خود نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کنند با محدودیتهایی که در تامین سوخت و برق اتفاق می افتد روبرو نخواهند شد و این وضعیت برای صنعت برق کشور بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

وی اظهار کرد: جهت ارتقای صنعت برق کشور به هیچ وجه مصلحت نیست که حتی یک کیلووات نیروگاه فسیلی به خصوص در این استان وارد چرخه صنعت برق شود. در ادامه این همایش مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان غربی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری همایش تخصصی همایش فرصت‌های سرمایه گذاری صنعت برق استان عنوان کرد: جهت استفاده از ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در صنعت برق باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صاحبان سرمایه قرار داده شود تا بتوانند با استفاده از تسهیلات اقدام به سرمایه گذاری کنند.

حسن حیدری با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاه ارومیه در رشته برق گفت: شرکتهای دانش بنیانی که در شهرکهای صنعتی و پارک علم و فناوری میتوانند با استفاده از این ظرفیت بالا بصورت کاملا عمومی در حوزه تولید برق گام بردارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز با اشاره به ظرفیت بسیار پایین آذربایجان غربی در حوزه برق گفت: باید از فرصت های موجود جهت ایجادد نیروگاههای تجدیدپذیراستفاده شود؛ چرا که در استان در حد بسیار انگشت شمار و محدود تولیدی تجدیدپذیر وجود دارد که در حوزه برق سرمایه گذاری کرده اند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: پشت نوبتی مستمری‌بگیر بهزیستی در آذربایجان‌غربی به صفر رسیدمدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: تقریباً در استان پشت نوبتی مستمری‌بگیری به صفر رسیده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آذربایجان غربی بارانی و سردتر می‌شودکارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از بارش متناوب باران در استان خبرداد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گرشا رضایی: بزرگان موسیقی به کلک و کامپیوتر پناه برده‌اندنخستین قطعه از آلبوم EP گرشا رضایی بنام «یه روز...» که با ارکستر بزرگ تولید شده است، منتشر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مهم‌ترین بحث روز، حمایت از تولید استدادستان کل کشور گفت: یکی از مهمترین بحث‌های روز، حمایت از تولید است و با پیگیری‌های اجرایی و قضائی در کمتر از یک سال ۷۰۰۰ شغل در منطقه ویژه اقتصادی بم ایجاد شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت بانک کشاورزی استفاده خواهیم کردوزیر جهاد کشاورزی گفت: از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت بانک کشاورزی و رفع موانع و محدودیت‌های این بانک در تأمین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی، استفاده خواهیم کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یکی از اهداف سفر به کرمان، کمک به رونق تولید استرئیس قوه قضائیه گفت: یکی از اهداف سفرم به استان کرمان برای رونق تولید است تا در جهت رفع موانع کسب و کار و افزایش تولید بتوانیم کمکی داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕