وی با بیان اینکه ما برای این منظور جلبک اسپیرولینا را به صورت پودر به تولید رساندیم، گفت: تهیه پودر به روش خشک کردن موجب از بین رفتن ۴۰ تا ۵۰ درصد ترکیبات مفید می‌شود، ولی ما به روشی پودر جلبک اسپیرولینا را به تولید رساندیم که ترکیبات آن در محصول نهایی باقی خواهد ماند.

زارعی با بیان اینکه این پودر قابل ترکیب با مایعاتی مانند آب و یا سکنجبین است، ادامه داد: نوشیدنی تولید شده از این پودر خاصیت انرژی‌زایی دارد. به گزارش ایسنا، جلبک اسپیرولینا در آب‌های شیرین رشد می‌کند که بیشتر در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی یافت می‌شود. امروزه اسپیرولینا بیشتر به عنوان مکمل غذایی در صنعت داروسازی (به شکل قرص یا پودر) به کار می‌رود.

جلبک اسپیرولینا حاوی مقدار پروتئین بالایی بوده و سطح انرژی را در حد قابل توجهی افزایش می‌دهد. خاصیت آنتی‌اکسیدانی اسپیرولینا آنقدر بالاست که در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بروز برخی بیماری‌ها بسیار می‌تواند مؤثر واقع شود. اسپیرولینا منبعی غنی از ویتامین‌های گروه B، ویتامین E و مواد معدنی مثل زینک، آهن، سلنیوم و آنتی اکسیدان‌هایی مثل کاروتینوئیدها است.

