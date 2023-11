تولیدکنندگان، افسران جنگ‌ اقتصادی کشور هستند

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال زایی است به طوری که نه تنها با مشکل بیکاری مواجه نیستند بلکه اشتغال آفرینی فراوانی ایجاد کرده و در این منطقه شرکت‌های خودروسازی مختلفی وجود دارد که سهم قابل توجهی در تامین خودروهای بازار را در اختیار دارند.

دادستان کل کشور اظهار کرد: حمایت از تولید داخل، اکنون به صورت جدی در دستگاه قضایی دنبال شده و ریاست قوه قضاییه دستورات مختلفی را در این رابطه صادر و بر حمایت از تولید و اشتغال تاکید دارد. وی در بخش پایانی سخنانش گفت: ایجاد ۷۰۰۰ شغل در منطقه اقتصادی ارگ جدید طی یک سال اخیر، نتیجه اعتماد به توان داخل و اعتقاد به فرهنگ و سیاست اقتصاد مقاومتی است و انشاءالله این روند رو به رشد ادامه‌دار خواهد بود.

گفتنی‌ است: در ابتدای این جلسه مدیران و مسئولان شرکت‌های مختلف شهرستان بم از جمله مدیرعامل منطقه ویژه ارگ جدید، مدیران خودرو، قوای محرکه، ریگان خودرو مسائل و مشکلات خود را با دادستان کل کشور مطرح کردند.

