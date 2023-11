توقیف ۴ قایق تفریحی به دلیل حجاب

سرگرد «حمید زنگانه» در گفت و گویی با اعلام این خبر افزود: در پی بروز هنجارشکنی حمل مسافر با وضعیت نامناسب در قایق‌های تفریحی، تعداد چهار فروند قایق توسط ماموران پایگاه دریابانی و اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی ویژه کیش توقیف شد.

وی ادامه داد: این شناورها به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و بی توجهی به ضوابط انتظامی توقیف و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد. معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه کیش اضافه کرد: کیشوندان همکاری مناسبی در جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی دارند و که در این راستا قدردان آنان هستیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IRANINTL: فرماندهی انتظامی کیش: ۴ قایق تفریحی به دلیل نحوه پوشش مسافران توقیف شدحمید زنگانه،‌ معاون فرماندهی انتظامی کیش اعلام کرد چهار قایق تفریحی در ساحل مارینا در این جزیره به دلیل پوشش مسافران توقیف شد. او گفت این قایق‌ها «در پی بروز هنجارشکنی حمل مسافر با وضعیت نامناسب» از سوی ماموران دریابانی و اماکن توقیف شدند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: دادستان بیرجند به دلیل حجاب اجباری نداشتن چند کودک در مراسم ورزشی، دستور مجازات دادپس از برگزاری مراسمی ورزشی در ورزشگاه «غدیر» بیرجند که در آن چند کودک با لباس ورزشی حاضر شدند، مقام‌هایی از جمله امام جمعه و معاون ستاد امر به معروف به نداشتن حجاب اجباری آن‌ها اعتراض کردند. دادستان بیرجند هم اعلام کرد که «متخلفان» این مساله شناسایی و مجازات خواهند شد.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: پلمب تالار میزبان مراسم تجلیل از پزشکان به دلیل حضور یک پزشک بدون حجاب اجباریپس از آن که دکتر فاطمه رجایی‌راد، جراح دهان، فک، و صورت بدون حجاب اجباری در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه در آمل شرکت کرد و پروانه طبابتش لغو شد، حالا تالاری که میزبان این مراسم بود هم پلمب شده است.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: تالار مراسم تجلیل از پزشکان آملی به دلیل حجاب پلمب شدبه گزارش شبکه شرق، ایرنا نوشت: «درپی حاشیه‌های به وجود آمده و ادامه برخورد با «عوامل و اقدام هنجارشکنانه» ‌در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل که اواخر هفته گذشته در یکی از تالارهای پذیرایی این شهرستان و با حضور جمعی از مدیران محلی مربوطه برگزار شد، یکی از پزشکان حین دریافت لوح تقدیر بدون رعایت حجاب روی جایگاه حاضر شد، با دستور دادستانی شهرستان...

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جریمه نکونام به خاطر صحبت نکردن در نشست خبریباشگاه استقلال به دلیل شرکت نکردن جواد نکونام در نشست خبری ۵۱ میلیون تومان جریمه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: فعالیت سایت «انتخاب» از سر گرفته شد؛ اجرای رأی هیات نظارت برای رفع‌ توقیف انتخابهیات نظارت بر مطبوعات که پایگاه خبری انتخاب را توقیف کرده‌بود، به رفع توقیف آن رای داد. به گزارش انتخاب، پس از توقیف پایگاه خبری «انتخاب» به آدرس www.Entekhab.ir به دستور هیات نظارت بر مطبوعات در دولت رییسی، دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم به رفع توقیف «انتخاب» داد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕