توقف ایفاسرام در ایستگاه سوم لیگ

در ششمین مسابقه این هفته تیم هورسان رامسر در سالن شهید صدر این شهر میزبان شاگردان «علیرضا طلوع کیان» در ایفاسرام اردکان بود و در نهایت با نتیجه سه بر دو قرمز پوشان اردکانی را شکست داد تا دو امتیاز از این مسابقه به دست آورد.اما بلند قامتان اردکانی که به دنبال سومین پیروزی پیاپی خود در این فصل بودند در ست‌های سوم و چهارم به ترتیب با نتیجه‌ ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کردند تا مسابقه به دست حساس پنجم کشیده شود.

طلایی پوشان هورسان که در این دیدار خانگی تمایلی به پذیرفتن شکست نداشتند، در دست پنجم به بازی برگشتند و در نهایت با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند تا دومین برد خود را به دست آوردند. قرمز پوشان اردکانی در هفته چهارم لیگ در سالن شهید آیت‌الله خاتمی شهر اردکان میزبان نیان الکترونیک مشهد خواهند بود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: مس رفسنجان از صد شهداب صدر نشین گذشتتیم شهداب یزد در ایستگاه سوم لیگ برتر در رفسنجان متوقف شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ثبت شکستی دیگر برای نیان الکترونیک در لیگ برترتیم والیبال نیان الکترونیک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شکست خورد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/تسخیر ایستگاه لیورپول لندن توسط حامیان فلسطینتسخیر ایستگاه قطار لیورپول لندن، یکی از معروف‌ترین ایستگاه‌های قطار انگلیس توسط حامیان فلسطین در محکومیت جنگ افروزی اسرائیلی ها علیه غزه و سردادن شعارهایی برای توقف بمباران.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تیراندازی پلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در پاریسپلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در ایستگاه قطار «فرانسوا- میتران» در پاریس تیراندازی کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نتایج هفته سوم لیگ والیبال/ شکست تندروان در روز پیروزی عطاییدر یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته سوم لیگ برتر والیبال تیم شهداب یزد که مدافع عنوان قهرمانی است، شکست خورد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نیان‌الکترونیک به دنبال بردی دیگر در لیگ برتر والیبالنیان الکترونیک در هفته سوم لیگ برتر والیبال برای کسب بردی دیگر به مصاف طبیعت اسلامشهر خواهد رفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕