در این راستا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به مشکل باند فرودگاه نجف و کاهش طول باند این فرودگاه، فرود هواپیماهای ایرباس A۳۰۰ - ۶۰۰ و AB۴ «هما» در این فرودگاه امکان‌پذیر نیست. از این رو تا برطرف شدن این مشکل و بازگشت شرایط به حالت عادی، تا اطلاع ثانوی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد فرودگاه نجف متوقف شده است.

در این اطلاعیه همچنی آمده است: تا زمان اعلام فرودگاه نجف مبنی‌بر پذیرش هواپیماهای مذکور، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر شد چهار پرواز فوق‌العاده (رفت و برگشت) به مقصد فرودگاه بغداد انجام شود. این پروازها در روزهای جمعه (۱۲ آبان) و دوشنبه (۱۵ آبان) با شماره پرواز ۵۳۳۱ در مسیر تهران به بغداد با شماره پرواز ۵۳۵۰ در مسیر بغداد به تهران انجام می‌شوند.

