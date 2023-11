توزیع بذر گندم بین کشاورزان افغانستان توسط ترکیه

این محصولات طی مراسمی در بادام باغ وابسته به وزارت کشاورزش، آبیاری و دامپروری افغانستان در کابل به مقامات این وزارتخانه تحویل داده شدند. جنک اونال، کاردار سفارت ترکیه در کابل، فاضل آقین اردوغان، مسئول دفتر تیکا در کابل، مجاهد قلیچ مسئول بنیاد همیاری‌های بشری (IHH) ترکیه در افغانستان و صدراعظم عثمانی معاون وزیر کشاورزی، آبیاری و دامپروری افغانستان در این مراسم حضور یافتند.

