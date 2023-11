نقی‌زاده درباره اقدامات معاونت آموزشی در این زمینه گفت: در معاونت آموزشی وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌ها، در رابطه با جامعه معلولان و افراد با نیازهای ویژه اقدامات خوبی اجرایی شده است که از جمله می‌توان به ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید در این زمینه اشاره کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، توجه به این رشته‌ها را در به‌کارگیری رویکردهای علمی آینده در حل مشکلات جامعه معلولان دارای اهمیت دانست. نقی‌زاده با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای مختلف در زمینه تحقق اهداف مورد نظر، بر آمادگی وزارت علوم در تحقق این مشارکت تاکید کرد.

