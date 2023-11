بنا به اعلام پنتاگون، «لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا بر نقش محوری سعودی در حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد».وزارت دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که وزرای دفاع آمریکا و سعودی در راستای همکاری به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر تعهد به تقویت یکپارچگی نظامی با سعودی جهت مقابله با تهدیدات در منطقه توافق کردند.

در همین راستا شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع سعودی که بنا به دستور ولی‌عهد کشورش به واشینگتن سفر کرده در شبکه «ایکس» نوشت: در دیدار با همتای آمریکایی علاوه بر بررسی روابط پایدار و تاکید بر شراکت‌های راهبردی دفاعی و نقش پیشگامانه دو کشورمان در تحقق صلح و امنیت بین‌المللی، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، دیدگاه‌های دو کشور در حفظ ثبات و امنیت، و تلاش‌ها در این زمینه را بررسی کردیم.to review our enduring relations and robust defense partnership.

شایان ذکر است که از زمان رخنه و حمله غافلگیرانه مسلحان جنبش حماس در هفتم اکتبر به پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های اسرائیلی در منطقه پیرامونی موسوم به غلاف غزه و به‌دنبال آن حملات تلافی‌جویانه ارتش اسرائیل به نوار غزه تاکنون منطقه در اوضاعی پرتنش به سر می‌برد.

از آغاز جنگ در هفتم اکتبر و همزمان با یورش زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه مرزهای لبنان با اسرائیل همواره ملتهب و به‌طور روزانه شاهد درگیری‌هایی بوده است.که حوثی‌ها مسئولیت پرتاب آن را برعهده گرفته‌اند شناورهایی را در دریای سرخ مستقر کرد.

هفته گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، چندین پهپاد در شهرهای طابا و نویبع مصر در صحرای سینا سقوط کردند. تکرار چنین حوادثی نگاه‌ها را بر خطراتی که در سایه تشدید جنگ میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، ممکن است مصر و دیگر کشورهای منطقه با آن مواجه شوند، متمرکز کرده است.

