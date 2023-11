تنها راه سعادت مسلمانان در برابر دشمنان «جهاد» است

فرمانده سپاه تاکید کرد: آمریکا، انگلیس و صهیونیسم سه‌ضلع یک واقعیت تلخ هستند و بخش‌های لاینفکی از یک توطئه، خباثت آشکار و یک پدیده نفرت انگیز هستند؛ اینها در ۳ جغرافیای جدا و منفصل اما با سیاست‌ها و آرمان‌ها و آرزوهای متصل به هم عمل می‌کنند.از صد سال پیش کشور عزیز ما ایران تا لحظه پیروزی انقلاب اسلامی، ملت و کشور ایران، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، سیاست و امنیت ما همه تحت تأثیر تمایلات استعماری، حضور مستقیم و مداخلات آشکار و سلب قدرت ملت از تعیین حاکمیت و سرنوشت خود بوده است.

وی افزود: در میانه این سیاهی، نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا ایران و عربستان را به عنوان دو ستون از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا قرار داد یه این معنا که باید تمام قدرت سیاسی و نظامی و آرایش قدرت ایران در توزیع جغرافیای قدرت به گونه‌ای باشد که ایران در کنار عربستان حافظ منافع منطقه‌ای و آمریکا در جهان باشند.

سلامی با بیان اینکه «اندیشه‌های امام و مجاهدت‌های رهبر عزیزمان مفهوم جهان اسلام را در جغرافیای سیاسی عالم جایگزین کرد و آن را به عنوان ضلع جدیدی از یک قدرت نوظهور با آرمان‌های جهانی از حیث تاثیر نشان داد»، عنوان کرد: دشمنان در هر نقطه مهم یک سمبل خونین و خطرناک را همانند یک شی خارجی در پیکره امت اسلام جای دادند؛ وجود صهیونیسم در شرق مدیترانه یعنی فروبردن یک خنجر خونین بر پهلوی جهان اسلام و یک سرپل خطرناک.

سلامی با بیان اینکه دشمنان جنگ‌های متعددی را راه انداختند، عنوان کرد: در طول حیات مبارک انقلاب اسلامی دشمن هرچه جنگ بود را به سرزمین مسلمانان کشاند؛ از ۴۵ سال پیش به بعد دشمن در یک صف آرایی فشرده میخواست که سرزمین مسلمانان به میدان جنگ تبدیل کند و امت اسلام شکل نگیرد چراکه این برای اولین بار است که اسلام تشکیل حاکمیت داده و صاحب قدرت و شعاع تاثیر است و در مناسبات و معادلات و تحولات جهان اثر بخش است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: سعادت مسلمانان در جهاد استفرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب مفهوم جهان اسلام را گسترش داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دشمنان ایران اسلامی، اتحاد مسلمانان را مورد هدف قرار داده‌انداستاندار خراسان شمالی گفت: وجود اتحاد و وحدت ملی در تصمیم گیری‌های دشمنان موثر است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تانک روس: جنایت صهیونیست‌ها نسل‌کشی استستاره مسلمان کشتی جهان، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی دانست و بر لزوم اتحاد مسلمانان برابر این جنایات تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: روایت فرمانده میدانی حزب‌الله از آخرین تحولات در لبنان و غزه/ حزب‌الله آماده ورود به الجلیل است/ ماجرای کشته شدن سه افسر بلندپایه ارتش اسرائیل در شهرک الظهیره چه بود؟ / سه لشگر ارتش رژیم صهیونیستی در غزه گرفتار شده‌اند/ هواپیماهای آمریکایی غزه را بمباران می‌کنندحزب‌الله در روز دوم شروع عملیات در یک اقدام ویژه یک گروه از رزمندگان فلسطینی (جهاد اسلامی) را وارد مناطق اشغالی کرده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مجتمع اداری شهرستان جعفرآباد قم افتتاح شداستاندار قم گفت: افتتاح مجتمع اداری شهرستان جعفر آباد، اولین قدم برای ادامه راه جهادی مدیران در راستای رفع مشکل مردم در این نقطه از استان قم است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: همتی: احمدی‌نژاد می‌گفت اقتصاددانان نمی‌فهمند، اتفاقا نقدینگی برای رشد و توسعه خوب است! + ویدئورییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در ۳۴ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی در ایران ۲۸ ردصد و متوسط رشد اقتصادی تنها ۳.۵ درصد بوده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕