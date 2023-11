تمهیدات متروی تهران برای راهپیمایی ۱۳ آبان

وی افزود: شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان می‌توانند تا ساعت ۹:۳۰ صبح از ایستگاه متروی طالقانی برای شرکت در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار در محدوده لانه جاسوسی آمریکا استفاده کنند و پس از پایان‌یافتن مراسم نیز ایستگاه طالقانی در ساعت ۱۲ برای سرویس‌دهی به مسافران باز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همچنین از اعزام قطار فوق‌العاده برای جابه‌جایی مسافران در زمان برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت ایجادشده در ایستگاه طالقانی، شهروندان و مسافرانی که قصد پیاده‌شدن در این ایستگاه را دارند، می‌توانند از ایستگاه‌های شهدای هفتم تیر یا دروازه‌دولت استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در هنگام ازدحام مسافری و به‌منظور جابه‌جایی راحت‌تر شهروندان در زمان برگزاری راهپیمایی، قطارهای فوق‌العاده در خط یک مترو به کار گرفته خواهد شد. گفتنی است، آیین راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار صبح شنبه در مقابل لانه جاسوسی آمریکا در خیابان طالقانی با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

