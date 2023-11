در این بیانیه آمده است که السیسی تاکید کرد که حل و فصل مسئله فلسطین مستلزم اجرای راه‌حل دو دولتی است و راه‌حل‌های نظامی امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. این بیانیه همچنین به نقل از ریشی سوناک گفت که موضع بریتانیا به حفاظت از غیرنظامیان، ارسال کمک‌ها و رسیدن به آتش‌بس بشردوستانه در غزه اهمیت می‌دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی و زمینی خود به نوار غزه را که از زمان حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در ۷ اکتبر تحت حملات هوایی بی‌امان قرار دارد، گسترش داده است. به گفته وزارت بهداشت غزه، بیش از ۱۰۳۰۰ تن از جمله حداقل ۸۷۹۶ فلسطینی و بیش از ۱۵۳۸ صهیونیست در این درگیری کشته شده‌اند.

VOA FARSI صدای آمریکا: جنگنده‌های اف-۱۶ اهدایی هلند به اوکراین ظرف دو هفته به مرکز آموزشی رومانی می‌رسدگزارش صدای آمریکا از نشست دو روزه شورای اروپایی با محوریت غزه و اوکراین

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

ISNA_FARSI: تماس تلفنی سوناک با نتانیاهو و محمود عباسریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس امروز تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برقرار کرد.

VOA FARSI صدای آمریکا: تصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماستصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماس

ISNA_FARSI: معاون دبیرکل سازمان ملل: زنان، مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی قرار دارندمارتین گریفتیس در امور بشردوستانه با بیان اینکه زنان و مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی، ضربه و بمباران قرار دارند، خواستار تأمین نیازهای ضروری ساکنان غزه شد.

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

