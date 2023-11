تماس تلفنی شولتس با نتانیاهو و تأکید بر حفاظت از غیرنظامیان

مقامات بهداشتی فلسطینی در نوار غزه اعلام کردند که در اثر حمله هوایی روز گذشته اسرائیل حدود ۵۰ نفر کشته و ۱۵۰ نفر زخمی شدند. اسرائیل گفته است که در حمله روز سه‌شنبه به همین اردوگاه، ابراهیم بیاری را کشته است، کسی که به گفته مقامات اسرائیل، از سرکردگان حمله تروریستی مرگبار در ۷ اکتبر بوده است.

میلر گفت: «او بر حمایت ما از حق اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تاکید خواهد کرد و درباره لزوم اتخاذ هر اقدام احتیاطی برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان گفت‌وگو خواهد کرد.»به گفته دولت آمریکا، چندین شهروند آمریکایی از طریق گذرگاه مرزی رفح نوار غزه را ترک کرده‌اند.

این کمیته که بر پایبندی کشورها به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان نظارت می‌کند،"خشم خود را از رنج عمیق کودکان" در درگیری میان اسرائیل و حماس ابراز کرد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل خواستار پایان‌دادن به آسیب‌های ویرانگری شده است که به"زندگی کودکان در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی" وارد شده است.

کارشناسان حقوق بشر یادآوری کرده‌اند، کودکانی هم که زنده می‌مانند اما والدین و سایر اعضای خانواده و دوستان خود را از دست می‌دهند و شاهد رویدادهای فاجعه بار هستند، آسیبکمیته حقوق کودک سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر خواسته‌ است، از همه کودکان محافظت کنند و از حمایت‌های پزشکی و روانی لازم به آنها دریغ نورزند.

مکان دقیق این نیروها مشخص نیست. ارتش اسرائیل بارها از مردمی که هنوز در شمال نوار غزه و شهر غزه هستند خواسته است، این منطقه را ترک کنند و به سمت جنوب بروند.به گفته وزارت خارجه آلمان، اولین شهروندان این کشور توانسته‌اند نوار غزه را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان در پیام‌رساناعلام کرد: «پس از تلاش‌های فشرده، تیمی از سفارت ما در قاهره توانست از آلمانی‌های که گذرگاه مرزی رفح را رد کرده‌اند استقبال کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: شولتس با نتانیاهو گفت‌وگو کرددولت آلمان از تماس تلفنی اولاف شولتس، صدراعظم آلمان با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ضرورت برخورد با برداشت‌کنندگان غیر مجاز شن و ماسه در گیلانمدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تاکید بر لزوم برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، گفت: محیط زیست استان نیازمند حفاظت جدی است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تماس تلفنی سوناک با نتانیاهو و محمود عباسریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس امروز تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برقرار کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: اشاره دوباره نتانیاهو به جمهوری اسلامی و تاکید اسرائیل به مقابله با حزب الله بعد از حماساشاره دوباره نتانیاهو به جمهوری اسلامی و تاکید اسرائیل به مقابله با حزب الله بعد از حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گام بزرگ شهرداری تهران و وزارت نیرو برای استفاده مفید از پساب‌های شهریمعاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به نقش پررنگ کمیته‌های راهبری در اجرای مفاد تفاهم‌نامه‌های بین‌سازمانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مشترک شهرداری تهران و وزارت نیرو تأکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕