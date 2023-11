تلویزیون امروز و فردا چه فیلم هایی پخش می کند؟

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مردی لبنانی به نام ابوهانی به همراه همسر و دو فرزندش علی و سلما در مزرعه خود در مرز سرزمین های اشغالی زندگی می کند. یک روز دختر و پسرش برای بازی از مزرعه بیرون می روند. علی از خواهرش جدا شده و وارد منطقه نظامی صهیونیست ها می شود تا از قفسه کبوترها چند جوجه بردارد که ...

داستان «بیست و سه نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر می باشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می رفتند، در اردیبهشت سال 61 ، 23 نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیروهای بعث عراق شدند و آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن اینکه ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می فرستد، آنها را نمایشگر دوربین ها و خبرگزاری های جهانی کردند و ...

داستان فیلم با بازی قصی خولی، مکسیم خلیل، محمد حداقی و لیلیا الاطرش؛ درباره خاطرات یک فلسطینی مبارز از زمان اشغال کشورش توسط یهودیان صهیونیست است. احمد دانشجوی دانشگاهی است که لیلا نیز در آن مشغول به تحصیل است. احمد به لیلا علاقه مند است اما نمی تواند علاقه خود را بیان کند. فاروق دوست احمد، به او پیشنهاد می دهد برای پرستاری از پیرمردی به نام حُسام به خانه او برود و ...فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی امروز ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

زنده یاد پرویز پورحسینی، پرستو گلستانی، پیام دهکردی، رسول نجفیان و بهناز جعفری در فیلم تلویزیونی «در همین نزدیکی» بازی کرده اند.در این فیلم با بازی گانش کومار، هاریش پرادی، بی گناه، کالیانی پریادارشان، کرتی سورش و مانجو واریر خواهید دید: سال های ابتدایی قرن 17 میلادی است. محمد علی کونیالی از نسل ماراکارها است که همیشه نسبت به استقلال زادگاه شان اهتمام داشته اند. همسر، مادر و پدربزرگ او چند شب پس از ازدواج مورد حملۀ ارتشیان متجاوز پرتغالی قرار گرفته و کشته می شوند و ...

ISNA_FARSI: بزرگداشت داریوش مهرجویی در فرانسهانجمن تصاویر فرانسه در پاریس، برنامه بزرگداشت داریوش مهرجویی سینماگر تازه درگذشته سینمای ایران را با نمایش فیلم «هامون» برگزار می کند.

ISNA_FARSI: افتتاح پروژه های عمرانی کردستان بعد از دو دهه انتظارفردا پنج شنبه، استان کردستان برای سومین بار طی امسال، میزبان رییس جمهور و چشم در راه افتتاح کلان پروژه هایی است که هر کدام نزدیک به دو دهه عمر دارند.

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

ISNA_FARSI: وزیر ارشاد : امروز حوزه سینما بهترین دوره خود را طی می کندوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بیانیه سینماگران گفت :جوسازی های نادرست و کذب برای این صورت می گیرد که جلوی درخشش سینمای ایران که در حال وقوع است، گرفته شود.

ISNA_FARSI: آموزش فن بیان و مهارت سخنوریانجمن علمی دانشجویی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اهواز دانشگاه اهواز، کارگاه «فن بیان و مهارت سخنوری» را برگزار می کند.

ISNA_FARSI: آغاز لیگ برتر تکواندو با حضور ۱۱ تیملیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور از فردا پنجشنبه 11 آبان آغاز می شود.

