وی افزود: در راستای ارتقای سلامتی مردم، کاهش تصادفات جاده‌ای و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات مسیر، نیازمند همراهی مالکان اراضی مسیر در جهت بازگشایی هستیم.سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی هم‌چنین در حاشیه بازدید از مرکز مدیریت راه‌های استان، خاطرنشان کرد: راه‌های استان با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۹۹ دوربین کنترل سرعت، ۹۸ سامانه ترددشمار و چهار سامانه توزین کنترل می‌شود.

حیدر فتح‌زاده اظهار کرد: توسعه فناوری و بکارگیری آن در مدیریت مطلوب راه‌ها، شناخت نقاط پرترافیک استان، تامین امکانات مورد نیاز برای رفع مشکلات راه‌ها و در نهایت ارتقای سلامت اداری با بهره‌گیری از حرم داپ یعنی پلاک خوان‌ها و تطابق آن با نوع حمل و مسیر بار نقش مهمی در مدیریت راه‌ها دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی وی افزود: کنترل راه‌ها با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۹۹ دوربین کنترل سرعت، ۹۸ سامانه تردد شمار، چهار سامانه توزین در حال حرکت و شش عدد تابلو اطلاع رسانی متصل به مرکز مدیریت راه‌های استان و سامانه ۱۴۱ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی در ارتباط با مشکلات جاده‌ای است.

گفتنی است؛ سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی را رئیس سازمان بازرسی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و مسئولان شهرک صنعتی سلیمی در بازدید از پروژه عمرانی جاده کنارگذر ایلخچی و پل روگذر شهرک سلیمی و بازدید از مرکز مدیریت راه‌های استان همراهی کردند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: افتتاح فاز اول جاده قزوین-تنکابن تا پایان سالبه گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مصطفی سجادی‌نیا با اعلام این خبر گفت: هم اکنون قسمت عمده این مسیر تا نقطه ۶۲ کیلومتری آن، یعنی روستای شهرک در بخش رودبار الموت شرقی آماده شده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تعداد ۴۰ خدمت مسکن تا پایان امسال به مددجویان ایوان واگذار می شودمدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان امسال تعداد ۴۰ خدمت مسکن به مددجویان ایوان ارائه خواهد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رضاخواه: خطوط ریلی کشور تا پایان برنامه تقویت شودنایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تقویت خطوط ریلی کشور تا پایان برنامه خبر داد و گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق و در صورت در تصویب علنی و تایید شورای نگهبان، دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده از ظرفیت مساجد برای انجام کارهای فرهنگی می‌شوند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ارتقای رتبه صادرات ایران به عمان تا پایان سالرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: با پتانسیل این کمیسیون و همکاری تجار عمانی، رتبه صادراتی ایران به عمان را تا پایان سال ارتقا می‌دهیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کلنگ‌زنی برج سینمایی 'پیروزی' کرمانشاه تا پایان سال/ ۷ سالن سینما در این برج احداث می‌شودمدیر حوزه هنری استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری اخذ مجوزهای ساخت برج سینمایی پیروزی گفت: در تلاشیم تا پایان سال این پروژه را کلنگ زنی کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پذیرش ۵۰ کودک نیازمند درمان به فرزندخواندگی در خراسان رضوی/۲۷۸ خانواده پشت نوبت فرزندخواندگیمعاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال گذشته تا پایان شهریورماه ۵۰ فرزند نیازمند درمان در استان به فرزندخواندگی پذیرفته شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕