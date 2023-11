تلاش می کنیم با کاهش بروکراسی اداری مسیر انجام کار نیک را کوتاه تر کنیم

وی افزود: در حقیقت انجام فعالیت های خیرخواهانه بخصوص در بخش سلامت، مصداق صدقه جاریه محسوب خواهد شد و تا زمانی که خدمت از طریق آن اعطای خیر، به بیماران ارائه شود، ثواب این خدمات خیر شامل حال فرد نیکوکار می گردد.

وی افزود: این پایگاه اورژانس با اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال بنا به نظر رئیس اورژانس دانشگاه در محدوده میدان مشاهیر زاهدان به یاد بود مرحومه هدی صفامنش از کارکنان خدوم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ساخته می شود.

دکتر علی عبدالرزاق نژاد مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم در این نشست گفت: خانواده مرحومه صفامنش به پاس خدمات تکنسین فوریت های پزشکی در پی شرایط بحرانی وی به هنگام حادثه، تصمیم به احداث این پایگاه اورژانس گرفتند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه فوریت های پزشکی ظرفیت فراوانی جهت فعالیت و همراهی خیرین وجود دارد، تصریح کرد: تهیه آمبولانس که با قیمت حدود 40 درصدی نسبت به سایر نقاط کشور در این استان امکانپذیر است می تواند کمک بزرگی به نظام بهداشت و درمان در امدادرسانی فوری به مصدومین حوادث باشد.

