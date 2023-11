تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای فارس

وی ادامه داد: هماهنگی خوبی در حوزه‌های مختلف در فارس وجود دارد و همه دستگاه‌ها و ارگان‌های متولی فرهنگی پیوسته و مستمر نسبت به تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بر می‌دارند. استاندار فارس تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم همت ویژه‌ای برای آماده ساختن محیط های جدید به‌عنوان سینما اتفاق افتاده و امیدواریم تا پایان سال جاری تعداد سینماهای استان نسبت به قبل از دولت سیزدهم به دو برابر افزایش یابد.

وی در ادامه سخنان خود به تحصیل هنرجویان رشته‌های فرهنگی، بازیگری و سینمایی در مراکز آموزش عالی اشاره کرد و افزود: به رشته‌های متنوع هنری باید توجه شود؛ باید جذب دانشجویان این حوزه از انحصار آزمون خارج و به شکل مصاحبه‌ای تغییر یابد.

ایمانیه افزود: باید از مشتاقان و افراد مستعد برای حضور در این زمینه استفاده شود و به نوعی برای تربیت نسل آینده سینما، باید سرمایه‌گذاری منطقی و موثر انجام داد؛ در این زمینه می‌توان در قالب تفاهم‌نامه‌ای چند جانبه مابین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری فارس برای تربیت سینما گران در فارس اقدام کرد. آمادگی داریم شرایط تحقق این مُهِم را از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری کنیم.

در پایان این دیدار تفاهم نامه دو جانبه همکاری استانداری فارس و سازمان سینمایی کشور با هدف ارتقا و تعالی هنر فاخر سینما و غنی‌سازی جریان تولید سینمای ایران بر اساس اولویت سند تحول دولت مردمی، به امضا محمدهادی ایمانیه و محمد خزاعی رسید.

