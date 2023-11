روایت دوم هم از طرف نهاد برگزار‌کننده آزمون، یعنی جهاد دانشگاهی است که گفته‌های داوطلبان را رد می‌کند و می‌گوید که آزمون به دلیل نحوه چیدمان صندلی‌ها در حوزه امتحانی لغو شده است. توضیحی برای این جمله داده نشده ولی این پاسخی است که «احمد عبادی‌پور»، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، درباره دلیل لغو آزمون در اراک اعلام کرده است: «با توجه به نحوه چیدمان صندلی‌های آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه امتحانی شهر اراک، امکان برگزاری این آزمون وجود نداشت.

این کانال کارش را با پخش سوالات عمومی در بامداد جمعه شروع کرد و ساعت 24: 11 دقیقه همان روز اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامی پشتیبان درباره پخش سوالات اختصاصی منتشر شد:ما به داوطلبان شهر اراک دسترسی نداشتیم تا جزییات بیشتری از لغو آزمون در این شهر پیدا کنیم، اما پنج داوطلب از شهرهای کرمانشاه، ایرانشهر و ارومیه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره مشاهدات خود از این آزمون گفته‌اند.

من طرحی هستم و برای رشته ما در استان کرمانشاه ظرفیتی وجود نداشت؛ به همین دلیل برای استان دیگری شرکت کرده بودم. با وجود این برای همان یک ظرفیت هم تلاش زیادی کردم. چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟ حداقل یک بار دیگر آزمون را برگزار کنند. به شرطی که خود وزارت بهداشت متولی برگزاری آن باشد، نه جهاد دانشگاهی آن‌هم با آن کیفیت. سوالاتی که برای مبحث توانبخشی طرح شده بود، انگار از منبع دیگری بود.

در این رشته نزدیک 30 تا 40 نفر برای یک ظرفیت در یکی از شهرستان‌های کرمانشاه شرکت کرده بودند. من با جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت تماس گرفتم و گفتم مستنداتی دارم که نشان می‌دهد ساعت 12 شب قبل از روز آزمون سوالات عمومی پخش شده بود. تلاش زیادی کردیم که این آزمون در کرمانشاه هم لغو شود. گفتم من با چشمان خودم دیدم که تقلب شده است، اما گفتند نمی‌شود. سوالات اختصاصی را هم بین ساعت 9.30 تا 10 در کانال‌شان گذاشته بودند.

