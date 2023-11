پیشتر سعید اشناب مدیریت شبکه تهران، محسن یزدی مدیریت شبکه مستند، محمدرضا رضاپور مدیریت شبکه نمایش و حمید خواجه نژاد مدیریت روابط عمومی معاونت سیما را بر عهده داشتند. طی این انتصابات وظایف محتوایی و تولیدی مدیریت رسانه‌های نوین سیما به‌ صورت سرپرستی به حامد فاتحی پولادی مدیر روابط عمومی سیما و وظایف فنی آن به سیدباقر حاجی سید رضی رئیس مرکز تولید و فنی‌ سیما محول شد.

