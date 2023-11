تعزیرات باید اقدامات نظارتی را با جدیت دنبال کند

وی بر تعامل با دستگاه‌های دیگر تاکید کرد و افزود: مردم حاکمیت را می‌شناسند و تعزیرات باید تلاش کند تا با هماهنگی و تعامل با ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های دیگر، گشت‌های مشترک را بیشتر فعال کنند تا مردم آثار حضور تعزیرات را در ثبات قیمت‌ها و کالاها ببینند.

میری گفت: تعزیرات حکومتی در استان متاسفانه در مدت ۳۰ سال افزایش نیرو نداشته و در کرمان با وجود ۲۸۶ پست مصوب، فقط ۸۲ نیرو در اداره کل تعزیرات حکومتی مشغول به کار هستند و کمتر از یک سوم پست های مصوب این اداره کل دارای تصدی است.

وی افزود: با توجه به گستردگی استان ۱۰ اداره تعزیرات در استان فعال است و مابقی شهرستان‌ها بصورت اقماری زیر پوشش شهرستان های مادر اداره می شوند. در ادامه نماینده کارکنان تعزیرات حکومتی و نماینده خانواده ایثارگران اداره کل تعزیرات حکومتی مشکلات و چالش‌های پیش رو را با وزیر دادگستری مطرح کردند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اتاق بازرگانی ایلام نقش‌آفرینی بهتری داشته باشداستاندار ایلام با بیان اینکه مرز مهران با وجود ۱۲ مرز زمینی، مقام اول بخش صادرات را آن خود کرده است، گفت:اتاق بازرگانی استان باید نقش واقعی خود را ایفا کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ناوگان دریایی کم‌کربن «ایرباس» راه‌اندازی می‌شودشرکت «ایرباس» قصد دارد ناوگان جدید اقیانوسی خود با تولید اندک کربن را راه اندازی کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: برای صدور هر حکمی باید نظر دستگاه‌های نظارتی را داشته باشیمبه گزارش خبرنگار ایلنا، احمد وحیدی وزیر کشور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در مورد انتخاب شهردار نسیم‌شهر که امام جمعه این بخش هم انتقاداتی به تاخیر در صدور حکم وی داشته است، گفت: ما برای صدور هر حکمی باید نظر دستگاه‌های نظارتی را داشته باشیم به اضافه صلاحیت‌های حرفه‌ای که گاهی زمان می‌برد. احراز صلاحیت‌های لازم باید اتفاق بیفتد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تلاش بلینکن و آستین برای متقاعد کردن کنگره در ارسال کمک به رژیم صهیونیستی و اوکراینوزرای دفاع و خارجه آمریکا قرار است امروز (سه شنبه) این موضوع را مطرح کنند که ایالات متحده باید فورا به رژیم صهیونیستی و اوکراین کمک ارسال کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سعید قاسمی‌نژاد: آمریکای بایدن باید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را به طور جدی و قاطع اجرا کندسعید قاسمی‌نژاد: آمریکای بایدن باید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را به طور جدی و قاطع اجرا کند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: تحولات ایران و جهان؛ درگیری‌های مسلحانه در نزدیکی مرز چین هزاران نفر را آواره کردآخرین تحولات ایران و جهان را در روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی در قالب خبرهای کوتاه در این صفحه دنبال کنید.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕