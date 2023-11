تعداد کشته‌ و مجروحان حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا به 1000 نفر افزایش یافت

ارتش اسرائیل برای دومین بار به اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه حمله کرد که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شده بودند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نتیجه حملات جنگنده‌های اسرائیل به اردوگاه جبالیا، 100 نفر جان خود را از دست دادند و محله یکی از شهرک‌های غیرنظامی این اردوگاه به طور کامل تخریب شد.

