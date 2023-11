تعداد قربانیان حملات اسرائیل علیه غزه به 8 هزار و 796 نفر رسید

القدری گفت: 3 هزار و 648 نفر از جان‌باختگان کودک هستند. شمار مجروحان به 22 هزار و 219 نفر افزایش یافت. او تصریح کرد: 132 پرسنل پزشکی در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند و 25 آمبولانس غیرقابل استفاده شدند.

القدری با اشاره به اینکه اسرائیل عمداً 58 مؤسسه بهداشتی را هدف قرار داد، اظهار داشت که 16 بیمارستان و 32 مرکز مراقبت های بهداشتی اولیه به دلیل حملات و کاهش سوخت مصرفی غیرقابل استفاده شده‌اند.

