وی افزود: همه دستگاه‌ها باید اهتمام لازم را برای اجرای امنیت پایدار در کشور فراهم کنند که بخشی از آن به مردم برمی‌گردد که باید آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت بگیرد تا مردم در این حوزه کمک کنند. وی ادامه داد: در نهایت قوه قضاییه در جا‌هایی که نیاز است باید ورود پیدا کند و سه قوه باید همکاری کنند تا بتوانیم در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم همانند سایر حوزه‌ها موفق باشیم.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: عمده مسائل که در مهار تورم مطرح می‌شود در بخش قوه اجرایی است و قوه قضاییه به عنوان تسهیل‌کننده و رفع‌کننده موانع در این خصوص می‌تواند به یاری بخش‌های تولیدی آمده و کمک کند چرخ تولید بچرخد.

جهانگیر در خصوص سرقت‌های خرد، تصریح کرد: در ۵ سال گذشته موضوع سرقت‌های خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پرونده‌ها شناخته می‌شود که دلایل متعددی دارد؛ بخشی از آن به متولیان برمی‌گردد و بخشی دیگر فرهنگ‌سازی و آموزش برای مردم است.

وی مشکل اتباع بیگانه را کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرز‌ها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آن‌ها صورت گیرد؛ صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد. وی درباره قطعی برق چاه‌های آب گفت: مسئولان شهرستان در مورد مشکلات فوق پیشنهاد‌هایی دارند ارائه دادند تا از طریق نهاد‌های مربوطه پیگیری شود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: مرکز ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش‌تخلفات و جرایم در مجموعه‌ها رصد و تذکرات لازم داده می‌شود و هم چنین به جرائم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

در این سفر با وساطت و کمک معاون اجتماعی و پیشگیری، در رفسنجان ۵ زندانی با جلب رضایت طرفین آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

ILNANEWS: ضرورت تعامل همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از جرائمبه گزارش ایلنا، صبح امروز همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شهرستان رفسنجان سفر کرد. اصغر جهانگیر در جمع مسئولان شهرستان و استان اظهار کرد: امروز به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه به شهرستان رفسنجان سفر کردیم و از نزدیک در جریان مشکلات قضایی و اداری مجموعه شهرستان قرار گرفتیم.

